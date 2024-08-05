Директор Инстасамки объяснил решение судиться с популярной сетью доставки японской кухни

Директор Инстасамки Столяров высказался об иске к сети доставки японской кухни

Директор российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, Максим Столяров высказался о судебных разбирательствах с популярной сетью доставки блюд японской кухни «Ёбидоёби». Его цитирует Telegram-канал «Surer.ru».

По словам Столярова, команда певицы решила отказаться от сотрудничества по рекламе из-за того, как в компании «играют с неймингом своих позиций». «Также столько денег, сколько мы запросили, тратить они не захотели и решили сделать все, как сделали. Приходили они четыре раза уже в разные периоды времени. Если бы не было шансов выиграть суд, мы бы не подавали иск», — сказал он, отметив, что представители сети доставки нарушили авторские права.

Ранее стало известно, что Инстасамка подала иск к компании на 3,3 миллиона рублей за использование в рекламе ее трека «За деньги да». Она утверждает, что в компания «Ёбидоёби» сначала пытались купить права, но, получив отказ, «из вредности сняли оскорбительную пародию».