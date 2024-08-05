Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о переживаниях из-за потери матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, как она справляется с потерей матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о том, как она справляется с потерей матери. Соответствующие слова появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Анна отметила, что пережить горе ей помогает муж. «Семья — это моя большая точка опоры, у меня есть прекрасный муж, и нас ждет много счастливых моментов, ради которых стоит продолжать жить», — сказала дочь актрисы.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк назвала адом последние месяцы.

30 мая родные артистки сообщили, что звезды сериала «Моя прекрасная няня», долгое время боровшейся с раком, не стало.