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13:46, 5 августа 2024Культура

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о переживаниях из-за потери матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, как она справляется с потерей матери
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о том, как она справляется с потерей матери. Соответствующие слова появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Анна отметила, что пережить горе ей помогает муж. «Семья — это моя большая точка опоры, у меня есть прекрасный муж, и нас ждет много счастливых моментов, ради которых стоит продолжать жить», — сказала дочь актрисы.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк назвала адом последние месяцы.

30 мая родные артистки сообщили, что звезды сериала «Моя прекрасная няня», долгое время боровшейся с раком, не стало.

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      Варвара Кошечкина
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