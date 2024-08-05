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12:09, 5 августа 2024Экономика

Доходы российского бюджета от налоговых штрафов взлетели

ФНС: доходы бюджета России от налоговых штрафов выросли на 71 % в январе-мае

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

По итогам первых пяти месяцев 2024 года поступления в российский бюджет от налоговых штрафов бизнеса и граждан выросли на 71 процент в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Для сравнения: в январе-мае 2023 года подобные сборы в федеральный бюджет составили 1,4 миллиарда рублей. Таким образом, в денежном выражении показатель вырос на миллиард. При этом план на 2024 год предусматривает 5,1 миллиарда рублей доходов по соответствующей статье. В оставшуюся часть года властям для реализации намеченной цели необходимо будет собрать еще 2,7 миллиарда.

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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова пояснила, что речь идет о 31 виде нарушений, включая неуплату налоговых сборов. Согласно данным ФНС, наибольшие доходы государственной казне за первые пять месяцев принесли штрафы за непредставление налоговой декларации (1,5 миллиарда рублей). Еще 508 миллионов удалось собрать от санкций за непредъявление сведений, необходимых для контроля. Эти две статьи стали основными источниками поступления в федеральный бюджет от налоговых штрафов, резюмировали эксперты.

Ранее аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщили, что по итогам 2023 года наибольшие налоговые доначисления (без учета пеней) были назначены предприятиям в Калужской (в среднем 177,3 миллиона рублей за одну проверку) и Мурманской областях (140,8 миллиона), а также в Санкт-Петербурге (140,1 миллиона). Подобные меры, как пояснили в организации, включили в себя недоимки и штрафы.

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      Анатолий Акулов
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