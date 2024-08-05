Екатерина Варнава снялась в откровенной ночной рубашке

39-летняя актриса Екатерина Варнава снялась в короткой ночной рубашке с кружевом

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman позировала на размещенном снимке, сидя в кресле с леопардовой накидкой. При этом она надела короткую ночную рубашку на тонких бретелях, продемонстрировав голые ноги.

Также одежда оказалась оформлена кружевными вставками, которые обнажали часть груди 39-летней знаменитости. Кроме того, артистка примерила золотистую цепочку с кулоном и браслеты и сделала нюдовый маникюр.

В июле 40-летняя звезда Comedy Woman Надежда Сысоева показала внешность после удаления филлеров из губ.