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12:53, 5 августа 2024Экономика

Эксперты рассказали о состоянии рынка жилья в России

Эксперты: рынок жилья в России переходит в стадию охлаждения

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российский рынок недвижимости в настоящее время переходит в стадию охлаждения, в ходе которой ожидаются падение спроса и снижение цен на новостройки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По словам руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.Ru» Олега Репченко, с рынком в настоящее время «все не так плохо». При этом, по его словам, сейчас он перегрет и разбалансирован из-за чрезмерно долгих действий льготных ипотечных программ. «Фактически рынок подсел на льготную иглу, а сейчас происходит урезание этих льгот», — объяснил он.

Специалист уточнил, что текущую ситуацию на российском рынке недвижимости нельзя сравнивать с кризисами в других странах, например в Китае. В этой стране, скорее, наблюдается кризис перепроизводства, и на фоне намечающегося экономического спада встает вопрос реализации построенного объема.

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Падение продаж может составить в среднем 30-40 процентов, считает руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева. Цены на жилье в новостройках могут снизиться на 5-7 процентов до конца года, спрогнозировал гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко. Если ключевая ставка продолжит оставаться высокой продолжительное время, цены могут упасть на 20 процентов и более, уверена старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Ранее экономист Денис Ракша посоветовал россиянам в ближайшее время не ждать снижения ставок по ипотеке. По его словам, рынок находится на восходящем тренде ключевой ставки.

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