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14:37, 2 августа 2024Экономика

Предсказано будущее ипотечных ставок в России

Экономист Ракша: снижения ставок по ипотеке в ближайшее время ждать не стоит

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В ближайшее время россиянам не стоит ждать снижения ставок по ипотеке. Будущее на рынке жилищных кредитов предсказал экономист Денис Ракша в беседе с НСН.

«Для этого нет никаких предпосылок. Мы еще находимся на восходящем тренде ключевой ставки», — заявил специалист. Планы Центробанка (ЦБ) к 2025 году добиться инфляции на уровне четырех процентов Ракша считает наивными.

По словам эксперта, регулятор не может влиять на истинные причины инфляции. Первая — это структурное изменение экономики, а вторая — вкладывание государством средств в экономику без соответствующего предложения товаров и услуг, пояснил экономист. «С этим ЦБ не может ничего сделать ставкой или какими-то еще методами», — подчеркнул Ракша.

Ранее сообщалось, что после отмены льготной ипотеки новостройки в России перестали дорожать. За июль средняя цена квадратного метра выросла всего на 0,5 процента, а средняя цена лота — уменьшилась на 0,1 процента.

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      Нина Ташевская
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