ФСБ выявила готовившего теракт по заданию Украины россиянина

ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракт в Запорожской области

Сотрудники ФСБ выявили россиянина, готовившего теракт по заданию украинской спецслужбы. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Задержанный планировал преступление против должностных лиц военно-гражданской администрации региона Запорожской области. По данным ФСБ, проживающий в регионе мужчина сам вышел на связь с украинской стороной и передавал сведения о сотрудниках местной администрации.

Затем он получил задание от Главного управления разведки Минобороны Украины совершить теракт путем подрыва. У него дома силовики нашли тротил и гексоген, а также другие компоненты для изготовления взрывного устройства.

Следователь ФСБ возбудил в отношении мужчины два уголовных дела по статьям о госизмене и подготовке к теракту.

30 июля сообщалось, что в Калининградской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в покушении на совершение теракта.