ФСБ предотвратила теракт в российском регионе

В Калининградской области ФСБ задержала местного жителя за подготовку к теракту

В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в покушении на совершение теракта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, задержанный действовал по заданию запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). Он собирался устроить теракт в здании администрации Черняховского муниципального округа.

При задержании у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство мощностью около 1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте. Дома у него также нашли 210 патронов и емкости с компонентами для изготовления взрывчатки. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее ФСБ задержала россиянина по подозрению в выполнении заданий украинской спецслужбы.