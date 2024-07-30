Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:32, 30 июля 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт в российском регионе

В Калининградской области ФСБ задержала местного жителя за подготовку к теракту

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в покушении на совершение теракта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, задержанный действовал по заданию запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). Он собирался устроить теракт в здании администрации Черняховского муниципального округа.

При задержании у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство мощностью около 1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте. Дома у него также нашли 210 патронов и емкости с компонентами для изготовления взрывчатки. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее ФСБ задержала россиянина по подозрению в выполнении заданий украинской спецслужбы.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз обвинили в подготовке к войне с Россией. Германия может задействовать для этого 800 тысяч солдат

      Стало известно о закрытии одного проекта Юрия Дудя

      17-летнюю звезду Евро-2024 Ламина Ямаля заподозрили в романе с моделью родом из России

      Обвиненному в шпионаже украинцу продлили арест в России

      Мини-апокалипсис накрыл российский город и попал на видео

      Набиуллина предупредила об «опасной иллюзии»

      Пара пропала во время дайвинга и 38 часов выживала в открытом океане

      Посольство Франции в Москве заподозрили в возведении оборонительных укреплений

      Российские теннисистки вышли во второй круг Олимпиады в парном разряде

      В России задумали ввести господдержку для выходящего на биржу бизнеса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше