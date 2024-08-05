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13:01, 5 августа 2024Россия

ГИБДД стала наказывать россиян за одно нарушение

В Петербурге мотоциклистов стали наказывать за шумный выхлоп

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции (ГИБДД) впервые стали наказывать россиян за шумный выхлоп. Об этом сообщает телеканал RT в Telegram.

Речь идет о водителях как мотоциклов, так и автомобилей. За минувшие выходные в городе выписали первые 15 штрафов.

Под действие запрета на громкий выхлоп подпадают те байкеры и автовладельцы, которые заменили стандартное оборудование на более громкое. Теперь им придется в течение десяти дней с момента выявления нарушения обратно установить заводской выхлоп. Если это не будет сделано, регистрацию транспортного средства аннулируют.

С 1 июня в России начал действовать запрет на езду на зимней резине летом. За нарушение грозит штраф 500 рублей.

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      Алан Босиков
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