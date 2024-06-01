В России начал действовать новый запрет для автомобилистов

В России 1 июня впервые начал действовать запрет на зимние шипованные шины летом

В России 1 июня впервые начал действовать запрет езды на зимней шипованной резине в июне, июле и августе. Поправки в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения были внесены постановлением правительства, которое вступило в силу 1 сентября 2023 года, документ размещен на официальном портале правовых актов.

«На транспортном средстве категорий M1 и N1 установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август)», — гласит один из пунктов перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

За нарушение может грозить штраф в размере 500 рублей, однако в Госавтоинспекции (ГАИ, до недавнего времени использовалось название Государственная инспекция безопасности дорожного движения — ГИБДД) ранее заверяли, что пока не собираются пользоваться возможностью штрафовать водителей за использование резины не по сезону и прежде всего нацелены на помощь водителям и разъяснительную работу.

Теми же правилами запрещено ездить на летней резине в зимние месяцы. При этом использование «липучки» допускается в любое время года.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в ведомстве собираются убрать с автодорог неэффективные камеры фиксации нарушений. По его словам, устройства перенесут на другие участки, где они необходимы. Он также сообщил, что на сегодняшний день нарушения ПДД фиксируют почти 29 тысяч камер.