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18:14, 28 мая 2024Россия

В ГАИ захотели «подчистить» камеры фиксации нарушений на российских дорогах

Глава ГАИ Черников заявил о планах убрать с автодорог неэффективные камеры

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Госавтоинспекции (ГАИ) захотели убрать с автодорог неэффективные камеры фиксации нарушений. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД РФ, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что с 1 сентября 2024 года вступает в силу федеральный закон о правилах установки камер на российских дорогах, который определяет места, где они должны располагаться. По словам Черникова, сейчас на трассах насчитывается почти 29 тысяч фиксирующих нарушения устройств. Глава ГАИ подчеркнул, что на участках с камерами заметно снижение аварийности.

При этом он добавил, что ведомство очень жестко подходит к тому, чтобы на дорогах не было лишних фиксирующих устройств. «Я уверен, мы не только подчистим камеры, которые неэффективно работают, но и сумеем их перевести на те участки, где это крайне необходимо, где совершаются ДТП», — сказал он.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о лишении водителей прав на 1,5 года за сокрытие номеров. Инициатива затронет специальные устройства, позволяющие автомобилистам прятать регистрационные данные.

ЖЗЛ
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