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14:18, 29 мая 2023Россия

Путин подписал закон о правилах установки камер на автомобильных дорогах

Президент Путин подписал закон о правилах установки камер на российских дорогах

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует установку камер на автомобильных дорогах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Если раньше нормы установки дорожных камер регулировались ведомственными актами, то с 1 сентября 2024 года это будет делать новый федеральный закон.

Из документа следует, что камеры наблюдения могут быть установлены на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта, в местах проведения ремонтных работ, на аварийных участках трасс, возле пешеходных переходов и перекрестков, а также в других местах, которые будут определяться ГИБДД.

Закон также закрепляет, что на расстоянии от 150 метров до 300 метров от камеры должен стоять предупреждающий о ней дорожный знак.

Кроме того, документ устанавливает, что решение о размещении камер по согласованию с МВД могут принимать региональные власти либо владельцы автомобильной дороги. При этом информация с них будет публиковаться на сайте ведомства.

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    Константин Лысяков
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