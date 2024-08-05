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04:31, 5 августа 2024Наука и техника

Обнаружено рекордное уменьшение ледников

Science: ледники Анд рекордно уменьшились за последние 11 700 лет

Фото: freepik

Ученые Бостонского колледжа обнаружили, что тропические высокогорные ледники уменьшились до рекордно маленьких размеров за последние 11 700 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Гляциологи проанализировали данные о коренной породе четырех ледников в Андах и выяснили, что скорость их отступления оказалась выше, чем прогнозировалось ранее. Это указывает на то, что прогрев тропических регионов превысил уровни, характерные для эпохи голоцена, что позволяет говорить о наступлении новой геологической эпохи — антропоцена.

Исследователи изучили химический состав коренной породы, недавно обнажившейся перед отступившими ледниками. Для этого был проанализирован уровень двух редких изотопов — бериллия-10 и углерода-14, которые накапливаются на поверхности горных пород при их облучении космическими лучами. Анализ этих изотопов позволил определить, как долго коренная порода оставалась обнаженной в прошлом.

Результаты показали, что на поверхности коренной породы практически не было следов бериллия-10 и углерода-14, что свидетельствует о том, что ледники были стабильны на протяжении последних 11 тысяч лет. Ледники начали таять лишь в последние несколько десятилетий, что связано с глобальным потеплением.

Эти выводы подтверждают, что тропические ледники находятся на грани исчезновения, и их отступление может произойти значительно быстрее, чем предполагалось. Это подчеркивает необходимость срочных мер по борьбе с изменением климата.
В будущем команда планирует продолжить исследования других ледников вдоль Американских Кордильер и объединить результаты в глобальную картину отступления ледников, что позволит более точно оценить масштаб изменений климата.

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      Александр Еникеев
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