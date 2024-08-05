Израиль задумался о нанесении превентивного удара по Ирану

Times of Israel: Израиль изучает возможность нанести превентивный удар по Ирану

Власти Израиля задумались о возможности нанесения превентивного удара по Ирану, если станет понятно, что атака со стороны арабской республики будет неизбежной, сообщает газета The Times of Israel.

Издание отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 августа провел совещание с руководством спецслужб и вооруженных сил страны, в ходе которого подчеркивалось, что соответствующие действия могут быть осуществимы лишь в случае абсолютной уверенности разведки в том, что Иран планирует атаковать еврейское государство.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани пообещал, что исламская республика жестко ответит Израилю на ликвидацию в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.