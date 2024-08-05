Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:36, 5 августа 2024Мир

Израиль задумался о нанесении превентивного удара по Ирану

Times of Israel: Израиль изучает возможность нанести превентивный удар по Ирану

Фото: Avi Ohayon / Reuters

Власти Израиля задумались о возможности нанесения превентивного удара по Ирану, если станет понятно, что атака со стороны арабской республики будет неизбежной, сообщает газета The Times of Israel.

Издание отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 августа провел совещание с руководством спецслужб и вооруженных сил страны, в ходе которого подчеркивалось, что соответствующие действия могут быть осуществимы лишь в случае абсолютной уверенности разведки в том, что Иран планирует атаковать еврейское государство.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани пообещал, что исламская республика жестко ответит Израилю на ликвидацию в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Часы Судного дня показывают без двух минут». МИД России рассказал, что нужно сделать для разрядки эскалации с Западом

      Израиль задумался о нанесении превентивного удара по Ирану

      Американский спринтер взял золото Олимпиады с преимуществом в 0,005 секунды

      Деми Мур выступила в защиту пускания газов

      Девушка пожаловалась полиции на установивших камеру в ее спальне родителей

      Беженец рассказал о защите жителей Торецка российскими военными

      Правоохранители рассказали о «неопровержимых доказательствах» для задержания Савельева

      Иран пообещал жестко ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС

      Евросоюз отказался признать результаты выборов в Венесуэле без протоколов голосования

      Обнаружено рекордное уменьшение ледников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше