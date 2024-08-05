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20:42, 5 августа 2024Экономика

Российским чиновникам пригрозили сроком из-за древних валунов

Кировским чиновникам грозит уголовный срок за перевоз древних валунов

Фото: Ele-chudinovsk / Wikipedia

В Кировской области чиновникам грозит уголовный срок за перевоз древних камней. Подробности дела передает телеканал «Первый городской».

Речь идет о Жуковлянских шаровидных конкрециях, возраст которых насчитывает порядка 250 миллионов лет. К Дню города, который отмечается в Кирове 22 сентября, местные власти решили вывезти их из природоохранной зоны в Котельничском районе области и расположить перед входом в Вятский государственный агротехнологический университет.

Перемещением исторических валунов возмутились экоактивисты и обратились в Следственный комитет. Администрацию проверят по шести уголовным статьям: от превышения полномочий до уничтожения объектов культурного наследия.

Ранее в Ростове-на-Дону власти случайно закрасили дореволюционную рекламу на фасаде здания. Историческую надпись по ошибке приняли за граффити.

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      Виктория Клабукова
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