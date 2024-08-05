Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:58, 5 августа 2024Мир

Командующий войсками Бангладеш обсудит с президентом новое правительство

Командующий войсками Бангладеш обсудит с президентом формирование правительства

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Командующий войсками Бангладеш Вакер-Уз-Заман обсудит с президентом страны Шахабуддином Чуппу формирование нового, временного правительства. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Проведя плодотворное обсуждение со всеми политическими партиями, мы решили сформировать временное правительство», — рассказал военный.

Вакер-Уз-Заман также подчеркнул, что целью правительства будет стабилизация ситуации и прекращение насилия. Он добавил, что власти проведут тщательное расследование о каждом несчастном случае в ходе беспорядков.

Ранее стало известно, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне протестов и беспорядков в стране покинули официальную резиденцию в Дакке, чтобы направиться в «более безопасное место». При этом сын бангладешского премьера, который на данный момент проживает в США, призвал в социальных сетях силы безопасности государства «не допустить к власти неизбранное правительство».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Обвал фондовых рынков Азии перекинулся на Европу

      В России отреагировали на одобрение Западом ударов по Белгороду ракетами США

      На Украине предложили разрешить выезд за границу нескольким категориям граждан

      Стали известны расходы россиян на машины с пробегом

      Россиянин призывал в сети к уничтожению русских и получил два года колонии

      Фильм «Дэдпул и Росомаха» заработал в прокате больше «Страстей Христовых»

      В Госдуме ответили на слова Зеленского о российских ракетах

      В России назвали условия участия в саммите по Украине

      В Париже отказались связывать госпитализацию триатлонистки с заплывом в Сене

      Девятерых мужчин задержали за избиение российского чемпиона по боксу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше