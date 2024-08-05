Командующий войсками Бангладеш обсудит с президентом новое правительство

Командующий войсками Бангладеш обсудит с президентом формирование правительства

Командующий войсками Бангладеш Вакер-Уз-Заман обсудит с президентом страны Шахабуддином Чуппу формирование нового, временного правительства. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Проведя плодотворное обсуждение со всеми политическими партиями, мы решили сформировать временное правительство», — рассказал военный.

Вакер-Уз-Заман также подчеркнул, что целью правительства будет стабилизация ситуации и прекращение насилия. Он добавил, что власти проведут тщательное расследование о каждом несчастном случае в ходе беспорядков.

Ранее стало известно, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне протестов и беспорядков в стране покинули официальную резиденцию в Дакке, чтобы направиться в «более безопасное место». При этом сын бангладешского премьера, который на данный момент проживает в США, призвал в социальных сетях силы безопасности государства «не допустить к власти неизбранное правительство».