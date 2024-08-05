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12:43, 5 августа 2024Мир

Премьер Бангладеш покинула резиденцию из-за протестов

AFP: премьер Бангладеш и ее сестра покинули резиденцию на фоне протестов

Фото: Sazzad Hossain / Globallookpress.com

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне протестов и беспорядков в стране покинули официальную резиденцию в Дакке, чтобы направиться в «более безопасное место». Об этом сообщает France Presse со ссылкой на источники.

«Шейх Хасина и ее сестра покинули дворец Ганабхабан в поисках более безопасного места. Она хотела записать речь и обратиться к народу. Но у нее не было возможности сделать это», — передает агентство.

Также авторы материала сообщили, что сын бангладешского премьера, который на данный момент проживает в США, призвал в социальных сетях силы безопасности государства «не допустить к власти неизбранное правительство».

Ранее правительство Бангладеш объявило комендантский час в 18:00 (15:00 по Москве) и отключило интернет из-за протестов.

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      Дарья Устьянцева
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