Премьер Бангладеш покинула резиденцию из-за протестов

AFP: премьер Бангладеш и ее сестра покинули резиденцию на фоне протестов

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне протестов и беспорядков в стране покинули официальную резиденцию в Дакке, чтобы направиться в «более безопасное место». Об этом сообщает France Presse со ссылкой на источники.

«Шейх Хасина и ее сестра покинули дворец Ганабхабан в поисках более безопасного места. Она хотела записать речь и обратиться к народу. Но у нее не было возможности сделать это», — передает агентство.

Также авторы материала сообщили, что сын бангладешского премьера, который на данный момент проживает в США, призвал в социальных сетях силы безопасности государства «не допустить к власти неизбранное правительство».

Ранее правительство Бангладеш объявило комендантский час в 18:00 (15:00 по Москве) и отключило интернет из-за протестов.