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15:41, 4 августа 2024Мир

В Бангладеш объявили комендантский час из-за протестов

В Бангладеш объявили комендантский час и отключили интернет из-за протестов

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Правительство Бангладеш объявило комендантский час в 18:00 (15:00 по Москве) и отключило интернет из-за протестов. Об этом сообщает портал Banglanews24.

«Комендантский час введен во всех районах городах, городских корпорациях, муниципалитетах, промышленных районах, районных центрах и штаб-квартирах, включая столицу», — отмечается в заявлении правительства.

На данный момент жертвами протестов стали 32 человека. Многие также получили ранения.

Ранее Верховный суд Бангладеш отменил решение о квотах на государственные должности, вызвавшее массовые протесты. В частности, было отклонено решение суда низшей инстанции, согласно которому до 30 процентов госдолжностей достаются родным ветеранов войны за независимость Бангладеш 1971 года. Верховный суд постановил, что 93 процента должностей будут открыты для кандидатов по заслугам и без квот.

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      Максим Габриелян
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