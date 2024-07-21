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11:52, 21 июля 2024Мир

В Бангладеш отменили вызвавшее массовые протесты решение

Верховный суд Бангладеш отменил квоты на госдолжности, вызвавшие протесты

Фото: A.M. Ahad / AP

Верховный суд Бангладеш отменил решение о квотах на государственные должности, вызвавшее массовые протесты. Об этом сообщает Reuters.

В частности, было отклонено решение суда низшей инстанции, согласно которому до 30 процентов госдолжностей достаются родным ветеранов войны за независимость Бангладеш 1971 года. Верховный суд Бангладеш постановил, что 93 процентов должностей будут открыты для кандидатов по заслугам и без квот.

Выступления против квот на государственные должности продолжались в Бангладеш на протяжении нескольких недель после того, как суд принял соответствующее решение в июне.

20 июля сообщалось, что полиция Бангладеш применила против протестующих боевые патроны. По последним данным, в результате протестов не стало по меньшей мере 114 человек.

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      Елизавета Мытарева
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