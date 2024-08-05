Крымский министр решил уйти в отставку

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев решил уйти в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Провел встречу с Министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым», — написал глава российского региона.
По его словам, после разговора Садаклиев принял решение уволиться по собственному желанию. Другие подробности Аксенов не сообщил.
В этот же день стало известно, что мэр города Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов решил уйти в отставку. «Ухожу в отставку. Решение принято в связи с тем, что мне предстоит работать в новом серьезном государственном проекте», — написал градоначальник.
Он поблагодарил правительство региона и губернатора Кузбасса за поддержку в реализации различных проектов.