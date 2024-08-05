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15:40, 5 августа 2024Россия

Крымский министр решил уйти в отставку

Глава МЧС Крыма Садаклиев решил уйти в отставку
Сергей Садаклиев

Сергей Садаклиев. Кадр: Крым 24 | Новости Крыма и Севастополя / RuTube

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев решил уйти в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Провел встречу с Министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым», — написал глава российского региона.

По его словам, после разговора Садаклиев принял решение уволиться по собственному желанию. Другие подробности Аксенов не сообщил.

В этот же день стало известно, что мэр города Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов решил уйти в отставку. «Ухожу в отставку. Решение принято в связи с тем, что мне предстоит работать в новом серьезном государственном проекте», — написал градоначальник.

Он поблагодарил правительство региона и губернатора Кузбасса за поддержку в реализации различных проектов.

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