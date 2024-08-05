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12:52, 5 августа 2024Россия

Российский мэр ушел в отставку

Мэр Новокузнецка Кузнецов ушел в отставку

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Мэр города Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов ушел в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ухожу в отставку. Решение принято в связи с тем, что мне предстоит работать в новом серьезном государственном проекте», — написал градоначальник.

Он поблагодарил правительство региона и губернатора Кузбасса за поддержку в реализации различных проектов, а также жителей за объективную критику и подсказки.

Кузнецов не уточнил, на какую именно должность он переходит.

Ранее мэр Саранска Игорь Асабин досрочно сложил свои полномочия по собственному желанию. Известно, что он сложил свои полномочия на 38-й сессии Совета депутатов Саранска. Новое место работы чиновника не уточняется.

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