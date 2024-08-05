Лишившиеся работы мигранты высказались о вводимых в России запретах для иностранцев

«АиФ»: лишившиеся работы в России мигранты недовольны мерами против иностранцев

Лишившиеся работы в России мигранты недовольны вводимыми в стране ограничениями в отношении иностранцев. Некоторые из них утверждают, что заменить зарубежную рабочую силу будет некому. Об этом они рассказали журналисту «Аргументов и фактов».

В разговоре с сотрудником издания таксист Хайриддин Гулямов заявил, что зарабатывал около 200 тысяч рублей в месяц, работая в такси. После введения запрета он был вынужден вернуться на родину и теперь его доход упал в четыре раза. «Что теперь, вообще узбекам в России устраиваться нельзя будет?» — поинтересовался мужчина.

Потерявшая работу Шахзода Набиева тоже была вынуждена вернуться домой. Она считает, что заменить иностранцев будет некому. По возвращении в Узбекистан женщина пошла торговать лепешками на рынке.

Платили всего 30 тысяч и премии выдавали, если перевыполняешь план. Что, разве русский на такую работу пойдет? Я по 12 часов в холодном зале стояла за упаковками, чтобы заработать побольше и домой отправить. Шахзода Набиева Лишившаяся работы в России гражданка Узбекистана

Бывший работник общепита Рустам Кадыров заявил, что россияне не смогут обойтись без иностранной рабочей силы. «Вы без нас не сможете!» — сказал он и пояснил, что россияне не согласятся работать в таких условиях, в каких приходится вести трудовую деятельность мигрантам.

В последние месяцы ряд российских регионов запретил мигрантам работать в отдельных сферах деятельности или расширил ранее действовавшие запреты. Так, в конце июля в Самарской области иностранцам запретили работать в аптеках, заведениях общепита, а также торговать в палатках алкоголем и табачными изделиями.

Помимо этого, Госдума и органы исполнительной власти предложили ряд инициатив, направленных на ужесточение миграционного законодательства. Это связано с ростом числа преступлений, совершаемых иностранными гражданами.