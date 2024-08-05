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08:35, 5 августа 2024Россия

Лодка с людьми перевернулась на российской реке

В Якутии на реке Лена опрокинулась лодка, три человека смогли спастись

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Якутии на реке Лена перевернулась лодка, на которой находились четыре человека. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

«В результате происшествия судно затонуло, а все пребывающие на нем лица оказались в воде. Трое пассажиров самостоятельно доплыли до берега. Местонахождение судоводителя не установлено», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что специалисты ведут поисково спасательные работы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее в Екатеринбурге женщину госпитализировали с переломами ребер и позвоночника после прогулки на лодке на городском пруду. Катер протаранил арендную лодку, из-за чего ранения получили две женщины, которые катались на нем.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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