Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:39, 5 августа 2024Экономика

Магнитная буря на Земле завершилась

ИКИ РАН: начавшаяся в воскресенье магнитная буря на Земле завершилась
СюжетМагнитные бури:

Фото: Matteo Vistocco / Unsplash

Магнитная буря, обрушившаяся на Землю в выходные, завершилась. Такие данные следуют из опубликованного на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН графика.

На графике видно, что буря превосходила уровень G2 (средняя), но не достигала уровня G3 (сильная) примерно с 15:00 до 21:00 по московскому времени 4 августа. Затем она ослабла, но магнитосфера планеты оставалась возмущенной.

По данным ученых, к утру понедельника, 5 августа, магнитное поле Земли полностью успокоилось. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни новых магнитных бурь не ожидается.

Ранее в Институте прикладной геофизики заявили, что начавшаяся в выходные магнитная буря все же достигла уровня G3. По данным исследователей, такой показатель наблюдался не менее шести часов.

Россиян предупредили, что в дни магнитных бурь они могут столкнуться с головными болями, резкими перепадами настроения и «другими непонятными симптомами».

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Курс биткоина обвалился. Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?

      Против начальника СИЗО Ростова возбудили дело после увольнения из-за захвата заложников

      Блинкен предупредил страны G7 об ударе Ирана по Израилю. Атака запланирована на 5 августа

      Алеся Кафельникова поделилась фото в откровенном платье

      В России бригада скорой помощи заживо сгорела в ДТП

      Москвичам пообещали комфортную неделю

      Раскрыто среднее количество кредиток у россиян

      37-летняя россиянка выжила после удара молнии

      Последствия обвала финансового рынка Японии для мировой экономики оценили

      Против стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы механика возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше