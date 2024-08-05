ИКИ РАН: начавшаяся в воскресенье магнитная буря на Земле завершилась

Магнитная буря, обрушившаяся на Землю в выходные, завершилась. Такие данные следуют из опубликованного на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН графика.

На графике видно, что буря превосходила уровень G2 (средняя), но не достигала уровня G3 (сильная) примерно с 15:00 до 21:00 по московскому времени 4 августа. Затем она ослабла, но магнитосфера планеты оставалась возмущенной.

По данным ученых, к утру понедельника, 5 августа, магнитное поле Земли полностью успокоилось. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни новых магнитных бурь не ожидается.

Ранее в Институте прикладной геофизики заявили, что начавшаяся в выходные магнитная буря все же достигла уровня G3. По данным исследователей, такой показатель наблюдался не менее шести часов.

Россиян предупредили, что в дни магнитных бурь они могут столкнуться с головными болями, резкими перепадами настроения и «другими непонятными симптомами».