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07:17, 5 августа 2024Россия

Медведь растерзал возвращавшегося ночью домой рыбака в российском регионе

Охотнадзор: в Магаданской области медведь загрыз рыбака у поселка Верхний Сеймач

Фото: Andrey Nechaev / Russian Look / Global Look Press

В районе поселка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь растерзал рыбака. Об этом сообщила руководитель управления Охотнадзора по региону Елена Слободянюк, ее цитирует РИА Новости.

«При обследовании данной особи были обнаружены признаки, что именно этот бурый медведь напал на человека. По нашей информации, мужчина – 41-летний житель, возвращался с рыбалки, у него сломалась машина, и он в ночное время решил идти пешком», — сказала она.

Как уточняет управление Следственного комитета по Магаданской области в Telegram, после случившегося начата проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

В селе Соболево на Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за массового выхода бурых медведей к людям. Из-за введенного режима жителям региона рекомендуется ограничить передвижения на транспортных средствах и не отпускать детей на улицу после 20:00.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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