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08:09, 1 августа 2024Россия

В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В селе Соболево на Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Фото: Andrey Nechaev / Russian Look / Global Look Press

В селе Соболево на Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за массового выхода бурых медведей к людям. Об этом сообщили в администрации Соболевского района, передает ТАСС.

Там уточнили, что из-за введенного режима жителям региона рекомендуется ограничить передвижения на транспортных средствах и не отпускать детей на улицу после 20:00. Состав группы охотников на фоне ситуации увеличили, также власти провели дополнительный инструктаж дежурных с сотрудниками диспетчерской службы.

В декабре 2023 года на Камчатке собаки спасли сторожа рыболовно-охотничьей базы от разъяренного медведя. Зверь прокусил мужчине стопу, после чего собаки отогнали хищника. Сторожа госпитализировали.

В июне режим повышенной готовности из-за медведей ввели в Красноярске. Тогда за две недели там зафиксировали несколько случаев выхода животных к людям в районах садовых некоммерческих товариществ.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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