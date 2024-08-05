Минниханов показал фото своей собаки и описал его фразой «стал ростом с теленка»

Глава Татарстана Минниханов показал новое фото своего алабая Акдуса

Глава Татарстана Рустам Минниханов показал своего алабая Акдуса и описал его фразой «стал ростом с теленка». Новым фото собаки политик поделился у себя в Telegram-канале.

«Ест как слон», — подписал публикацию Минниханов. Более того, руководитель региона опубликовал фотографию питомца, когда тот был еще щенком.

Алабай Акдус появился у Минниханова в мае 2021 года. Глава республики получил его в подарок от бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Ранее стало известно, что подаренные президенту России Владимиру Путину лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном собаки уже получили клички. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал назвать их позже.