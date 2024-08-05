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17:24, 5 августа 2024Моя страна

Минниханов показал фото своей собаки и описал его фразой «стал ростом с теленка»

Глава Татарстана Минниханов показал новое фото своего алабая Акдуса

Фото: Telegram-канал Рустама Минниханова

Глава Татарстана Рустам Минниханов показал своего алабая Акдуса и описал его фразой «стал ростом с теленка». Новым фото собаки политик поделился у себя в Telegram-канале.

«Ест как слон», — подписал публикацию Минниханов. Более того, руководитель региона опубликовал фотографию питомца, когда тот был еще щенком.

Алабай Акдус появился у Минниханова в мае 2021 года. Глава республики получил его в подарок от бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Ранее стало известно, что подаренные президенту России Владимиру Путину лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном собаки уже получили клички. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал назвать их позже.

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      Фариза Бацазова
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