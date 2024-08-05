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11:59, 5 августа 2024Экономика

Мощное извержение вулкана произошло в Италии

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна, столб пепла достиг 10 километров

Фото: Giuseppe Di Stefano / Reuters

На итальянской Сицилии произошло мощное извержение вулкана Этна. Об этом сообщает газета La Stampa.

Фонтан лавы вышел из кратера Ворагин в ночь на 4 августа и образовал столб пепла высотой 10 километров над уровнем моря. Вулканический пепел затронул коммуну Джарре, город Ачиреале, коммуны Мило и Дзафферана и частично коммуну Рипосто и город Маскали.

Из-за извержения Этны международному аэропорту Катании на восточном побережье Сицилии пришлось задержать, отменить и перенаправить в другие аэропорты некоторые рейсы.

Этна — один из самых активных вулканов в мире и наиболее высокая островная гора Средиземноморья. В 2013 году ее занесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлый раз извержение Этны было зафиксировано в начале июля 2024 года.

Ранее о мощном извержении вулкана Безымянный предупредили жителей Камчатки. По словам специалистов, в ближайший месяц он может выбросить пепел на высоту от шести до 15 километров над уровнем моря.

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      Нина Ташевская
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