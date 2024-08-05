Мощное извержение вулкана произошло в Италии

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна, столб пепла достиг 10 километров

На итальянской Сицилии произошло мощное извержение вулкана Этна. Об этом сообщает газета La Stampa.

Фонтан лавы вышел из кратера Ворагин в ночь на 4 августа и образовал столб пепла высотой 10 километров над уровнем моря. Вулканический пепел затронул коммуну Джарре, город Ачиреале, коммуны Мило и Дзафферана и частично коммуну Рипосто и город Маскали.

Из-за извержения Этны международному аэропорту Катании на восточном побережье Сицилии пришлось задержать, отменить и перенаправить в другие аэропорты некоторые рейсы.

Этна — один из самых активных вулканов в мире и наиболее высокая островная гора Средиземноморья. В 2013 году ее занесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлый раз извержение Этны было зафиксировано в начале июля 2024 года.

Ранее о мощном извержении вулкана Безымянный предупредили жителей Камчатки. По словам специалистов, в ближайший месяц он может выбросить пепел на высоту от шести до 15 километров над уровнем моря.