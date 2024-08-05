На Украине оштрафовали командира роты за фиктивное зачисление футболистов в армию

На Украине оштрафовали офицера за фиктивное зачисление футболистов в армию

Калушский районный суд в Ивано-Франковской области оштрафовал на 221 тысячу гривен (460 тысяч рублей) командира роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и социальной поддержки, который взял на фиктивную службу в роту охраны местных футболистов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале.

Полиция вскрыла правонарушение в 2023 году и предъявила обвинение офицеру по статье Уголовного кодекса Украины о превышении власти или служебных полномочий должностным лицом, что грозило ему сроком лишения свободы до 12 лет. Однако за то, что обвиняемый искренне раскаялся и возместил ущерб, ему был назначен штраф вместо тюремного заключения.

ГБР также сообщает, что в роте охраны проходили службу семь игроков и тренеров местной профессиональной футбольной команды, которые к тому же безосновательно получили почти 1,5 миллиона гривен (более 3 миллионов рублей) от государства. Никто из них не появлялся на службе.

Ранее стало известно, что сотрудники Тернопольского ТЦК устроили схему коррупции на мобилизации. Также услуги предоставлялись и действующим военным, которые могли за взятку оформить списание с военной службы или перевод с боевых частей в тыловые.