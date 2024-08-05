На Украине решили принудительно эвакуировать детей из населенного пункта под Донецком

На Украине решили принудительно эвакуировать детей из Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин, передает «Страна.ua»
По его словам, Селидово ежедневно находится под обстрелами, а до линии фронта осталось восемь километров. Поэтому нужно эвакуировать детей, пока есть время.
Также было принято решение о принудительной эвакуации детей из населенных пунктов, приближенных к линии разграничения на 10 километров. В них входят населенные пункты Селидовской, Кураховской и Ильиновской общин.
Ранее на Украине объявили эвакуацию детей из подконтрольных Вооруженным силам Украины населенных пунктов в ДНР. Отмечается, что всего министерство интеграции планирует эвакуировать 21 ребенка.