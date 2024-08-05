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20:32, 5 августа 2024Бывший СССР

На Украине решили принудительно эвакуировать детей из населенного пункта под Донецком

Глава Донецкой ОВА Филашкин: принято решение эвакуировать детей из Селидово

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

На Украине решили принудительно эвакуировать детей из Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин, передает «Страна.ua»

По его словам, Селидово ежедневно находится под обстрелами, а до линии фронта осталось восемь километров. Поэтому нужно эвакуировать детей, пока есть время.

Также было принято решение о принудительной эвакуации детей из населенных пунктов, приближенных к линии разграничения на 10 километров. В них входят населенные пункты Селидовской, Кураховской и Ильиновской общин.

Ранее на Украине объявили эвакуацию детей из подконтрольных Вооруженным силам Украины населенных пунктов в ДНР. Отмечается, что всего министерство интеграции планирует эвакуировать 21 ребенка.

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      Илья Таксюр
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