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15:33, 31 июля 2024Бывший СССР

На Украине объявили эвакуацию детей из подконтрольных ВСУ населенных пунктов в ДНР

Мининтеграции Украины объявило эвакуацию детей из 6 населенных пунктов в ДНР

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Министерство интеграции Украины объявило принудительную эвакуацию детей из шести подконтрольных украинской армии населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ведомство сообщает в Telegram.

«[Объявлено] проведение обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или другими законными представителями отдельных населенных пунктов Донецкой области», — говорится в публикации.

Отмечается, что всего Мининтеграции планирует эвакуировать 21 ребенка.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) признали продвижение российских войск в ДНР. По словам украинского офицера с позывным Алекс, Вооруженные силы России ведут успешное наступление на Константиновку.

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      Глеб Палехов
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