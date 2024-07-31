На Украине объявили эвакуацию детей из подконтрольных ВСУ населенных пунктов в ДНР

Мининтеграции Украины объявило эвакуацию детей из 6 населенных пунктов в ДНР

Министерство интеграции Украины объявило принудительную эвакуацию детей из шести подконтрольных украинской армии населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ведомство сообщает в Telegram.

«[Объявлено] проведение обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или другими законными представителями отдельных населенных пунктов Донецкой области», — говорится в публикации.

Отмечается, что всего Мининтеграции планирует эвакуировать 21 ребенка.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) признали продвижение российских войск в ДНР. По словам украинского офицера с позывным Алекс, Вооруженные силы России ведут успешное наступление на Константиновку.