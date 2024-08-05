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07:44, 5 августа 2024Забота о себе

Нарколог назвал главные критерии алкогольной зависимости

Нарколог Масякин рассказал о шести критериях синдрома зависимости от алкоголя

Фото: Pixabay

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин рассказал, что существуют шесть главных критериев алкогольной зависимости, на которые необходимо обратить внимание, сообщает РИА Новости.

«"Синдром зависимости" от алкоголя, раньше он назывался алкоголизм, имеет четкие критерии», — заявил специалист.

Прежде всего, по его словам, у алкоголиков наблюдается психологическое стремление к употреблению спиртного. Второе — такие люди перестают контролировать дозу и время приема алкоголя. Третьим критерием является необходимость опохмелиться.

Масякин добавил, что помимо этого у людей, имеющих проблемы с алкоголем, возникает желание выпивать все больше и больше для достижения прежнего эффекта, они постепенно перестают обращать внимание на негативные последствия, вызванные спиртным, а также их социальное функционирование меняется в пользу времяпрепровождения за горячительными напитками.

Нарколог подчеркнул, что наличие не менее трех критериев на протяжении месяца и более сигнализирует о том, что у человека имеется синдром зависимости.

Ранее Масякин предупредил, что токсические вещества, содержащиеся в алкоголе, на всех людей влияют одинаково. Однако, по его словам, у пожилых имеется «букет» хронических заболеваний.

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      Марина Совина
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