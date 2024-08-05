Найденная на пляже рука оказалась нечеловеческой

Найденная в Уэльсе «человеческая рука» оказалась ластом тюленя

Найденные на пляже в Уэльсе останки признали нечеловеческими. Об этом сообщает Wales Online.

На берегу недалеко от города Суонси местный житель обнаружил нечто, что принял за человеческую руку. Он сфотографировал подозрительные останки и отправил их полицейским. По снимкам они предположили, что это может быть не рука, а нога человека.

Когда полицейские прибыли на пляж, они попросили помочь с идентификацией странной находки проходившего мимо Гарета Ричардса. Они знали, что мужчина специализируется на изучении тюленей, туши которых периодически оказываются на берегу. С помощью Ричардса полицейские нашли останки спустя четыре часа. Оказалось, что они принадлежат не человеку, а тюленю. Эксперт объяснил, что ласты морского животного легко спутать с человеческими конечностями, так как они состоят из пяти костей, похожих на пальцы.

Ранее сообщалось, что на пляже в Новой Зеландии нашли пятиметровую тушу кита из семейства клюворылых и предположили, что она принадлежит редчайшему виду этих морских млекопитающих. Для изучения особи ученым придется договориться с коренными племенами, признающими правовой статус китов.

