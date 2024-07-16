Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:11, 16 июля 2024Из жизни

Тушу редчайшего лопатозубого кита нашли на берегу

Редчайший лопатозубый кит предположительно выбросился на пляж в Новой Зеландии

Кадр: AP News

На пляже в Новой Зеландии нашли пятиметровую тушу кита из семейства клюворылых и предположили, что она принадлежит редчайшему виду этих морских млекопитающих. Об этом пишет Associated Press.

Останки нашли на берегу у рыбацкой деревни 4 июля. Департамент охраны природы страны и Национальный музей Те-Папа-Тонгарева изучили тушу и заявили, что на пляже предположительно оказался самец лопатозубого кита. Их также называют южноамериканскими ремнезубами. С XIX века ученым удалось зарегистрировать всего шесть особей этого вида, поэтому он практически не изучен.

Отмечается, что, если на берегу обнаружили действительно лопатозубого кита, он станет первым представителем своего вида, которого будут препарировать. Так биологам удастся узнать, чем питается существо и, самое главное, где оно обитает. «Очень трудно проводить исследования морских млекопитающих, если вы не видите их в море. Это похоже на поиск иголки в стоге сена. Вы просто не знаете, где искать», — объяснила сотрудница Департамента охраны природы Ханна Хендрикс.

Материалы по теме:
«Сюда хотят попасть многие. Это поражает и восхищает» Что заставляет россиян переезжать на Русский Север и начинать жизнь заново
«Сюда хотят попасть многие. Это поражает и восхищает»Что заставляет россиян переезжать на Русский Север и начинать жизнь заново
8 февраля 2020
«Они меня никогда не пугали» История англичанки, которая рискнула нырнуть к акулам и влюбилась в них
«Они меня никогда не пугали»История англичанки, которая рискнула нырнуть к акулам и влюбилась в них
13 сентября 2020

Для изучения выброшенной особи ученым придется договориться с коренными племенами Новой Зеландии. В марте 2024 года король народа маори потребовал дать права китам и приравнять их к людям. В апреле правители коренных племен Тихоокеанского региона подписали договор, по которому киты получили правовой статус. Хоть это и не закреплено в законе государства, ученым придется считаться с мнением новозеландских народов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на пляж вынесло семиметровую гигантскую акулу — одну из самых огромных акул в мире. Чтобы убрать животное с берега, понадобился вилочный погрузчик.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      Эвакуация пассажиров по надувным трапам из горящего самолета попала на видео

      В России научились прогнозировать засухи на год вперед

      В США рассказали о превращении высокоточных Excalibur в «болванку»

      Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

      Московские школьники смогут узнавать результаты профтестирования по-новому

      Число отравившихся шаурмой в Москве выросло

      Работников бывшего завода Nissan в России отправили в отпуск

      На Украине захотели отменить наказание для самовольно оставивших часть солдат

      В Эстонии пообещали ввести обременительный военный налог

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше