Тушу редчайшего лопатозубого кита нашли на берегу

Редчайший лопатозубый кит предположительно выбросился на пляж в Новой Зеландии

На пляже в Новой Зеландии нашли пятиметровую тушу кита из семейства клюворылых и предположили, что она принадлежит редчайшему виду этих морских млекопитающих. Об этом пишет Associated Press.

Останки нашли на берегу у рыбацкой деревни 4 июля. Департамент охраны природы страны и Национальный музей Те-Папа-Тонгарева изучили тушу и заявили, что на пляже предположительно оказался самец лопатозубого кита. Их также называют южноамериканскими ремнезубами. С XIX века ученым удалось зарегистрировать всего шесть особей этого вида, поэтому он практически не изучен.

Отмечается, что, если на берегу обнаружили действительно лопатозубого кита, он станет первым представителем своего вида, которого будут препарировать. Так биологам удастся узнать, чем питается существо и, самое главное, где оно обитает. «Очень трудно проводить исследования морских млекопитающих, если вы не видите их в море. Это похоже на поиск иголки в стоге сена. Вы просто не знаете, где искать», — объяснила сотрудница Департамента охраны природы Ханна Хендрикс.

Для изучения выброшенной особи ученым придется договориться с коренными племенами Новой Зеландии. В марте 2024 года король народа маори потребовал дать права китам и приравнять их к людям. В апреле правители коренных племен Тихоокеанского региона подписали договор, по которому киты получили правовой статус. Хоть это и не закреплено в законе государства, ученым придется считаться с мнением новозеландских народов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на пляж вынесло семиметровую гигантскую акулу — одну из самых огромных акул в мире. Чтобы убрать животное с берега, понадобился вилочный погрузчик.