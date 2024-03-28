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18:08, 28 марта 2024Из жизни

Король маори потребовал приравнять китов к людям

Король коренного народа Новой Зеландии потребовал дать китам права

Фото: Hannah Peters / Getty Images

В Новой Зеландии король коренного народа маори потребовал дать права китам. Об этом сообщает VOXY.

Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII выступил за то, чтобы в целях защиты вида признать личность у каждого из этих морских млекопитающих и приравнять их права к человеческим.

В четверг король подписал историческую декларацию, составленную лидерами полинезийских общин. Документ назвали «Хе Вакапутанга Моана», что на языке маори значит «декларация моря». Именно в нем изложены официальный призыв предоставить китам правосубъектность и комплексный план их защиты.

«Звук песни наших прародителей стал слабее, а среда их обитания находится под угрозой, поэтому мы должны действовать немедленно. Декларация моря — это ореол защиты для нашего сокровища, наших предков — китов», — отметил король маори в своем выступлении в связи с принятием декларации.

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В документе, среди прочего, утверждается, что киты, как и представители народа маори, обладают атрибутами личности — «маной» (духовной сущностью) и «маури» (жизненной силой). Таким образом, декларация требует признать китов «лицами с неотъемлемыми правами», а не просто частью природных ресурсов. Эти права должны включать свободу передвижения, естественное поведение, «выражение уникальной культуры», жизнь в здоровой окружающей среде и возможность стать «свидетелями восстановления популяции своего вида».

Для осуществления этого плана авторы декларации намерены создать морские охраняемые территории, а также объединить «мудрость коренных народов» с наукой для более комплексного подхода к защите китов.

Новая Зеландия уже принимала законы, предоставляющие правовой статус рекам и горам. Так, маори рассматривают вулкан Таранаки и реку Уонгануина на Северном острове Новой Зеландии как «предков», поэтому обоим объектам был присвоен статус личности в 2017 году. С тех пор его использовали для торможения или отмены инфраструктурных проектов и для принуждения к обязательным переговорам с местным населением.

Ранее сообщалось, что истребленных 200 лет назад китов заметили в Атлантическом океане. За последние 15 лет их встречали в Атлантическом океане и Средиземном море лишь пять раз.

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      Антонина Черташ
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