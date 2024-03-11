Истребленных 200 лет назад китов заметили в Атлантическом океане

CBS News: в Атлантическом океане заметили серых китов, истребленных в XVII веке

У Восточного побережья США обнаружили серого кита. Как сообщает CBS News, этот вид не встречается в Атлантическом океане с XVII века.

Кита заметили с самолета примерно в 50 километрах от острова Нантакет. Исследователи из Океанариума Новой Англии, которые находились на борту, в течение 45 минут наблюдали за животным. На их глазах кит кормился, ныряя и вновь поднимаясь на поверхность.

Серых китов, водившихся в Атлантическом океане, полностью истребили около 200 лет назад. За последние 15 лет их встречали в Атлантическом океане и Средиземном море лишь пять раз. Последний раз серого кита видели у берегов Флориды в декабре 2023 года. Специалисты из Океанариума Новой Англии не исключают, что это была та же особь, которую видели у Нантакета.

Ученые связывают появление серых китов в Атлантике с изменением климата. Из-за потепления морской путь через Северный Ледовитый океан перестал замерзать, что позволяет серым китам перебираться из Тихого океана в Атлантический.

Серые киты обитают в северной части Тихого океана. Они вырастают до 15 метров в длину и весят до 35 тонн.

Ранее сообщалось, что зимой 2024 года в Адриатике впервые за много лет заметили сельдяных королей. Прежде было зарегистрировано лишь три случая появления этих рыб в Адриатическом море и всего 60 случаев — во всем Средиземном море, частью которого считается Адриатика.