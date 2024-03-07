На Балканах впервые за много лет заметили «предвещающих беду» сельдяных королей

Sarajevo Times: зимой в Адриатическом море заметили четырех сельдяных королей

Зимой в Адриатике впервые за много лет заметили сельдяных королей — гигантских рыб, которые, согласно поверьям, предвещают беду. Об этом сообщает Sarajevo Times.

Хорватский институт океанографии и рыбного промысла объявил, что на берегу Адриатического моря, разделяющего Италию и Балканы, обнаружили четырех представителей этого вида. Три рыбы нашли на берегу, еще одна была жива, но еще не вышла из личиночной стадии.

Ученые утверждают, что такое обилие сельдяных королей — огромная редкость. Прежде было зарегистрировано лишь три случая появления этих рыб в Адриатическом море и всего 60 случаев — во всем Средиземном море, частью которого считается Адриатика.

Сельдяные короли проводят время в воде, питаясь планктоном, мелкой рыбой и головоногими. Обычно они занимаются этим, вертикально «паря» в воде. Из-за такого образа жизни их трудно заметить при нырянии. Рыболовных снастей, которыми легко поймать сельдяных королей, не существует Хорватский институт океанографии и рыбного промысла

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Поскольку сельдяные короли редко поднимаются к поверхности, распространено поверье, что его появление предвещает цунами или землетрясение. Связь между поведением сельдяных королей и землетрясениями не подтверждена специалистами.

В феврале сообщалось, что в Таиланде рыбаки поймали трехметрового сельдяного короля. Это уже второй сельдяной король, которого нашли в этой зоне с начала года.