Рыбаки поймали «предвещающего бедствия» редкого сельдяного короля

Сельдяной король длиной три метра поднялся с глубин моря возле берегов Таиланда

В Таиланде рыбаки поймали трехметрового сельдяного короля, который, согласно поверьям, предвещает землетрясения и прочие стихийные бедствия. Об этом сообщает Metro.

Редкую рыбу обнаружили у берегов Андаманского моря. Отмечается, что это уже второй сельдяной король, которого нашли в этой зоне. Рыбу весом 8,6 килограмма подняли на борт рыболовецкого судна недалеко от острова Пхукет. По словам специалистов, осмотревших тушу, она сохранилась в хорошем состоянии, не считая небольшой раны на голове. После проведения исследований две рыбы будут выставлены в местном музее.

Первого сельдяного короля длиной 11 метров поймали в январе в Андаманском море у берегов таиландской провинции Сатун. По утверждению рыбаков, они встретили его на небольшой глубине. Это большая редкость, поскольку сельдяные короли почти никогда не поднимаются на поверхность.

Находки вызвали опасения среди местных жителей о надвигающемся землетрясении или цунами. Поскольку сельдяные короли редко поднимаются к поверхности, существует поверье, что его появление предвещает стихийные бедствия. Однако как утверждают ученые, связь между поведением сельдяных королей и землетрясениями не зафиксирована.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него змееобразное тело, а длина может достигать 11 метров. Эти рыбы обитают на глубине до 500-700 метров.

Ранее в Мексике рыбаки обнаружили странное существо с огромными клыками на пляже. У него было четыре конечности, вытянутая голова и ряд острых зубов.

