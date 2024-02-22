Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:26, 22 февраля 2024Из жизни

Рыбаки поймали «предвещающего бедствия» редкого сельдяного короля

Сельдяной король длиной три метра поднялся с глубин моря возле берегов Таиланда

Фото: gorosan / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде рыбаки поймали трехметрового сельдяного короля, который, согласно поверьям, предвещает землетрясения и прочие стихийные бедствия. Об этом сообщает Metro.

Редкую рыбу обнаружили у берегов Андаманского моря. Отмечается, что это уже второй сельдяной король, которого нашли в этой зоне. Рыбу весом 8,6 килограмма подняли на борт рыболовецкого судна недалеко от острова Пхукет. По словам специалистов, осмотревших тушу, она сохранилась в хорошем состоянии, не считая небольшой раны на голове. После проведения исследований две рыбы будут выставлены в местном музее.

Первого сельдяного короля длиной 11 метров поймали в январе в Андаманском море у берегов таиландской провинции Сатун. По утверждению рыбаков, они встретили его на небольшой глубине. Это большая редкость, поскольку сельдяные короли почти никогда не поднимаются на поверхность.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Находки вызвали опасения среди местных жителей о надвигающемся землетрясении или цунами. Поскольку сельдяные короли редко поднимаются к поверхности, существует поверье, что его появление предвещает стихийные бедствия. Однако как утверждают ученые, связь между поведением сельдяных королей и землетрясениями не зафиксирована.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него змееобразное тело, а длина может достигать 11 метров. Эти рыбы обитают на глубине до 500-700 метров.

Ранее в Мексике рыбаки обнаружили странное существо с огромными клыками на пляже. У него было четыре конечности, вытянутая голова и ряд острых зубов.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      В ЕС ответили на слова Медведева о «русском» Киеве

      Нежелание Германии поставлять ракеты Taurus Украине объяснили

      Российских депутатов захотели заставить скидываться семьям бойцов СВО

      Ведущая популярного российского шоу назвала раздражающий ее в Европе фактор

      Появилось видео взлета стратегического бомбардировщика с Путиным на борту

      Популярная в 70-х модель пиджаков вновь стала трендом

      Украину назвали ширмой для амбиций НАТО

      Эстонцы испугались вторжения России и нанесли на лица боевую раскраску

      Двух российских подростков задержали в Москве за повреждение мемориальных досок

      В Москве началась оттепель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше