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13:15, 11 января 2024Из жизни

Рыбаки поймали «предвещающего бедствия» сельдяного короля длиной 11 метров

Сельдяной король длиной 11 метров поднялся с глубин моря возле берегов Таиланда

Фото: Pavaphon Supanantananont / Shutterstock / Fotodom

Таиландские рыбаки поймали сельдяного короля длиной 11 метров. Об этом сообщает издание Metro.

Необычная рыба попалась в Андаманском море у берегов таиландской провинции Сатун. По утверждению рыбаков, они встретили ее на небольшой глубине. Это большая редкость, поскольку сельдяные короли почти никогда не поднимаются на поверхность.

Некоторые местные жители опасаются, что появление рыбы предвещает бедствия. «Если сельдяной король встречается недалеко от Сатуна, это может свидетельствовать, что есть угроза землетрясения у берега Андаманского моря, — цитирует Metro один из подобных комментариев. — Цунами тоже не исключено».

У Андаманского моря большая глубина, в таиландских водах она может достигать двух тысяч метров. Однако сельдяных королей тут обычно не ловят, поскольку люди редко занимаются ловом на такой глубине

Тхон Тхмронгнавасаватспециалист по морской экологии
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Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У него змееобразное тело, а длина может достигать 11 метров. Поскольку сельдяные короли редко поднимаются к поверхности, существует поверье, что его появление предвещает цунами или землетрясение. Ученые утверждают, что связь между поведением сельдяных королей и землетрясениями не зафиксирована.

Ранее в Канаде гулявшая по берегу моря женщина обнаружила тушу загадочного существа. У странного создания было длинное черное тело и ряды острых зубов в вытянутой пасти.

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      Екатерина Лобанова
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