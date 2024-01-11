Предвещающий бедствия 11-метровый сельдяной король поднялся из глубин в Таиланде

Таиландские рыбаки поймали огромного сельдяного короля — редкую рыбу, длина которой может достигать 11 метров. Специалисты не исключают, что в Таиланде это произошло впервые. Обычно сельдяные короли обитают на большой глубине и почти никогда не поднимаются к поверхности, где ведется лов. Распространено поверье, что сельдяные короли предвещают бедствия.

Сельдяного короля впервые поймали в Андаманском море

Необычная рыба попалась в Андаманском море у берегов таиландской провинции Сатун. По утверждению рыбаков, они встретили ее на небольшой глубине.

У Андаманского моря большая глубина, в таиландских водах она может достигать двух тысяч метров. Однако сельдяных королей тут обычно не ловят, поскольку люди редко занимаются ловом на такой глубине Тхон Тхмронгнавасават специалист по морской экологии

Тхон Тхмронгнавасават, специалист по морской экологии из университета Касетсарт в Бангкоке, полагает, что сельдяной король поднялся на поверхность, столкнувшись с холодными водными массами. Он связывает их появление с так называемым диполем Индийского океана — феноменом, из-за которого температура вод на западе и востоке Индийского океана попеременно то поднимается, то опускается.

Сельдяных королей часто видят перед землетрясениями

Некоторые жители Сатуна опасаются, что сельдяной король предвещает грядущее стихийное бедствие. «Если сельдяной король встречается недалеко от Сатуна, это может свидетельствовать, что есть угроза землетрясения у берега Андаманского моря, — цитирует издание Metro один из подобных комментариев. — Цунами тоже не исключено».

Суеверия, связанные с сельдяными королями, получили широкую известность после разрушительного землетрясения, произошедшего в Японии в 2011 году. Незадолго до него на японские пляжи выбросились около двух десятков сельдяных королей, пишет Livescience. Этих рыб видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году.

Ученые не исключают, что животные могут замечать признаки грядущих землетрясений. В то же время достоверного подтверждения, что сельдяные короли действительно обладают такой способностью, пока нет.

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В 2023 году, когда на пляж в деревне Пунта Саль, Перу, вынесло четырехметрового сельдяного короля, многие местные жители поспешили покинуть берег, опасаясь землетрясения. По словам рыбаков, это был уже второй сельдяной король, которого они нашли на берегу за последние несколько месяцев. Однако никаких стихийных бедствий тогда так и не произошло.

В 2019 году сельдяного короля нашли в Приморье

В декабре 2023 года огромного сельдяного короля заметили в Доминиканской республике. Редкую рыбу вынесло на пляж Лос-Кокитос в городе Пепильо-Сальседо. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что рыбу окружили дети и тыкают в нее палками.

«Это глубоководная рыба. Странно найти ее на поверхности, — заявил тогда заместитель министра морских ресурсов республики. — Она не представляет никакой угрозы, обычно такие рыбы живут глубоко в океане».

В 2019 году сельдяного короля видели в России. Жительница Приморья Антонина Тунык рассказала ТАСС, что рыбу нашли 5 августа в бухте Паллада. Ее посчитали ядовитой и отпустили в море.

Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит как зеркало

Антонина Тунык жительница Приморья

Доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков заявил, что это была первая встреча с такой рыбой в России.

Морские змеи из легенд могли быть сельдяными королями

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть сообщения об особях длиной до 15 метров, однако их достоверность не подтверждена.

Плавают такие рыбы обычно головой кверху, располагая тело в положении, близком к вертикальному. Считается, что именно сельдяные короли были причиной появления легенд о морских змеях. Размер и характерный вид действительно придают им сходство с этими мифическими существами.

О редкости появления сельдяных королей у поверхности можно судить по наблюдениям новозеландских специалистов. Когда в 2022 году сельдяного короля нашли на пляже в районе города Данидин, куратор отдела естествознания в музее Отаго Эмма Бернс сообщила, что за 150 лет было зафиксировано лишь девять подобных случаев.