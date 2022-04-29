На пляже нашли исполинского сельдяного короля

Daily Mirror: в Новой Зеландии на пляже найден сельдяной король длиной более 3,5 метра

На пляж Арамоана в Данидине, Новая Зеландия, выбросило сельдяного короля длиной более 3,5 метра. Необычную рыбу нашел 32-летний рыбак Исаак Уильямс, сообщает Daily Mirror.

По словам Уильямса, изначально он подумал, что на берегу лежит доска для серфинга, и удивился, увидев исполинскую рыбу. «Морские змеи и прочее выбрасываются на пляж, но я никогда не видел ничего подобного. Это меня поразило», — рассказал рыбак.

Когда он добрался до сельдяного короля, тот был еще жив. Рыба погибла, когда Уильямс попытался вернуть ее обратно в море.

Эмма Бернс, курирующая отдел естествознания в музее Отаго, рассказала, что сельдяные короли очень редко встречаются в районе Данидина. За последние 150 лет было всего девять случаев, когда эти рыбы выбрасывались на берег вблизи города.

Сельдяной король встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из ныне живущих костных рыб. Его длина может достигать девяти метров.

Согласно приметам, сельдяной король является предвестником землетрясений или цунами — глубоководные обитатели чувствительны к движениям морского грунта. В 2011 году в Японии незадолго до землетрясения и цунами на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей. Вместе с тем ученые подчеркивали, что такую связь никто нигде не фиксировал.

Ранее посетители пляжа в Австралии вытолкали на глубину застрявшую на берегу акулу-мако и спасли ее от мучительной смерти. На сделанной очевидцами записи видно, как спасатели схватили морскую хищницу за хвост, когда она металась по песку, и вытолкали обратно в море.