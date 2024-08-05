Назван выбранный единственной в России набравшей 400 баллов школьницей вуз

Единственная в России школьница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, поступила в Бауманку

Назван вуз, выбранный единственной в России сдавшей ЕГЭ на 400 баллов школьницей Александрой О., — им стал Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана. Об этом сообщил ректор Бауманки Михаил Гордин, его слова приводит ТАСС.

Гордин добавил, что кроме Александры О. в Бауманку также поступили более двухсот стобалльников.

«Мы гордимся, что у нас есть четырехсотбалльница, выпускница нашей Бауманской инженерной школы, она к нам поступила. Она единственная в России. 264 абитуриента стобалльников, 17 с двумястами баллами», — рассказал ректор университета.

Как сообщалось ранее, Александра отучилась в Бауманской инженерной школе №1580 и набрала 400 баллов по четырем предметам — русскому языку, профильной математике, физике и информатике. По словам ученицы, секрет ее успеха в целенаправленной подготовке к экзаменам, а также помощи и поддержке со стороны учителей.