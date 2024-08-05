Названо место базирования переданных Украине истребителей F-16

Канал Condottiero: переданные Украине F-16 размещены на аэродроме Лиманское

Переданные Украине истребители F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, такие данные называет Telegram-канал Condottiero.

В публикации отмечается, что 4 августа в румынском Констанце приземлился британский военный самолет Airbus A330 Stratotanker, он будет осуществлять дозаправку F-16, взлетающих с авиабазы НАТО в Румынии для перелета в Лиманское.

Канал отмечает, что на этот аэродром 1 августа доставили четыре истребителя F-16 для участия в торжественной церемонии, на которую приехал президент Украины Владимир Зеленский. Взлетную полосу там недавно отремонтировали специально для приема этих самолетов. В это же время для защиты воздушного пространства на аэродром направили зенитные комплексы Patriot и две IRIS-T.

Накануне Зеленский подтвердил, что истребители F-16 прибыли на территорию республики. По его словам, украинские пилоты уже начали использовать технику. Журнал The Economist сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 10 истребителей F-16 из 79 обещанных.