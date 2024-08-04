Зеленский подтвердил прибытие истребителей F-16 на Украину. Что известно о новых самолетах?

Зеленский опубликовал видео с F-16 с аэродрома Васильков в Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что истребители F-16 прибыли на территорию республики. По его словам, украинские пилоты уже начали использовать технику.

«F-16 на Украине. Мы обеспечили это», — написал политик. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Украины о предоставлении истребителей.

Зеленский также разместил видео, на котором он выступает перед летчиками, позади него находится истребитель.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Первые украинские истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности. Самолеты будут применяться для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам.

Украина получила 10 истребителей F-16

The Economist сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 10 истребителей F-16 из 79 обещанных.

«Первые 10 (из 79) истребителей прибыли на Украину в последний день июля, через год после того, как нерешительная администрация президента США Джо Байдена наконец дала своим более рьяным европейским союзникам зеленый свет на их отправку», — сказано в сообщении.

К концу года ВСУ должны располагать 20 истребителями. В материале отмечается, что задержки в поставках связаны с отсутствием мест для обучения украинских пилотов.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В свою очередь, издание The New York Post ранее подчеркивало, что нехватка пилотов на Украине ограничивает количество F-16, которые стране могут поставить западные союзники. Хотя и ожидается, что поставки боевой техники усилят военный потенциал Киева, зарубежные лидеры согласны с тем, что западные истребители вряд ли переломят ход конфликта в пользу Украины, сказано в материале.

В России предупредили о «новых трагедиях» из-за F-16 на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя передачу истребителей, назвал поставки ерундой и подчеркнул, что «это не конец света». «Если вдруг что-то не так там, я уверен, что мы нажмем на кнопку и покажем, что нельзя шутить с нами. Как сказал наш Верховный главнокомандующий: "Зачем нам нужен этот мир без России?"» — добавил он.

В свою очередь, замглавы МИД Сергей Рябков предупредил, что появление истребителей F-16 на Украине приведет к дальнейшей эскалации. «Проблема в эскалации, проблема в том, что не остается никаких ограничителей... Надо остановиться, надо понять, что ценой всего этого будет дальнейший рост напряженности, новые потери, новые трагедии», — отметил дипломат.

В июне президент России Владимир Путин отмечал, что поставки западной техники для ударов по России, включая американские истребители F-16, являются грубым нарушением обязательств.