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20:03, 5 августа 2024Путешествия

Названо самое бюджетное направление для отдыха в бархатный сезон

Турэксперт Мкртчян: западное побережье Крыма — самое бюджетное в бархатный сезон

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Цены на отдых на российских и зарубежных курортах начнут снижаться со второй половины сентября, считает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал самое бюджетное направление для путешествий в бархатный сезон.

«Крым — это единственный регион, который не поднял цены по сравнению с прошлым годом или поднял незначительно. Я приведу пример: тот отель, который в Сочи стоит 15 тысяч рублей в сутки, в Крыму стоит 8-9. Цена в Крыму за одинаковое качество, одинаковый сервис, одинаковое питание на 40-50 процентов дешевле. По отелям две-три звезды такой разницы не будет, по отелям четыре-пять звезд разница составляет в среднем 40 процентов после Сочи», — объяснил эксперт по туризму.

Если кому-то нужно недорого, то это Крым. И даже не южный берег, а западное побережье Крыма. Евпатория и выше, Керчь, Феодосия, Судак — там дешевле чем в Ялте, Алуште или Алупке

Алексан Мкртчянвице-президент Альянса туристических агентств России

По словам специалиста со второй половины сентября стоимость отдыха начнет снижаться как на зарубежных направлениях, так и на российских.

С сентября все цены в России от Калининграда до Камчатки снижаются. Сначала незначительно, сначала они будут снижаться процентов на 15 по отношению к августу, но ближе ко второй половине — третьей декаде сентября цены будут снижаться процентов на 20, особенно, если это касается побережья

Алексан Мкртчянвице-президент Альянса туристических агентств России

«Мой совет — если люди хотят отдохнуть недорого, лучше поехать во второй половине сентября. Будет достаточно тепло, метеорологи обещают нам очень теплый сентябрь, в Черном и Каспийском морях точно купаться можно будет. Если брать зарубежье, и Турция, и Египет будут снижаться. Все это со второй половины сентября процентов на 15-20 упадет. Исключение составляют только Арабские Эмираты, там самая низкая цена в году — это август, потому что там стоит жара, и с 15 сентября цена начнет расти», — заключил он.

Ранее Сочи признали главным отечественным курортом для состоятельных россиян.

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