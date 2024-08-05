Охранник российского бара выстрелил в посетителя из пистолета и попал под статью

В Петербурге охранник выстрелил в посетителя кафе-бара во время драки с ним

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту стрельбы в одном из кафе-баров Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о стрельбе в одном из заведений Петербурга на Кронверкской улице утром 4 августа. Со слов очевидцев, охранник кафе-бара выстрелил в посетителя из травматического пистолета в ходе драки с ним.

Прибывшие на место силовики изъяли травматический пистолет «ОСА», принадлежащий сотруднику заведения. Уточняется, что обоим участникам конфликта потребовалась госпитализация: 28-летний охранник получил перелом челюсти, а его 27-летний оппонент — травматическое ранение.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленинградской области неадекватный мужчина выстрелил в семиклассницу из пневматической винтовки.