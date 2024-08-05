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18:50, 5 августа 2024Силовые структуры

Охранника российского монастыря осудили за нападение с ножом на настоятеля

В Адыгее охранник монастыря пырнул ножом настоятеля и получил 3,5 года колонии

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Майкопский районный суд огласил приговор в отношении 40-летнего охранника мужского монастыря, который напал с ножом на настоятеля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Адыгеи.

Мужчина обвинялся по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия»). Его признали виновным и приговорили к 3,5 года колонии общего режима. В зале суда он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Судом установлено, что утром 12 ноября 2023 года осужденный, работавший охранником Свято-Михайло-Афонского мужского монастыря, из личной неприязни пырнул ножом в живот настоятеля. В результате его действий здоровью потерпевшего был нанесен тяжкий вред.

Ранее в Тюменской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух 22-летних мужчин, которые с канцелярским ножом напали на таксиста и перегнали его автомобиль в Тобольск.

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      Олеся Мицкевич
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