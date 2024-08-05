Оксана Самойлова показала фигуру после похудения на фото с Мальдив

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова поделилась снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость показала фигуру на фотографиях, сделанных во время отдыха с семьей на Мальдивах. На размещенных кадрах жена рэпера Джигана позировала перед камерой в бикини. По словам бизнесвумен, она сильно похудела, что негативно сказалось на ее внешнем виде.

«Я очень сильно похудела, Просто жестко. Тут жарко, я не могу вообще есть. Мне кажется, я вешу 55, чего уже давно со мной не было», — уточнила она. Самойлова добавила, что планирует вернуться к прежнему весу. «Моя самая нелюбимая форма. Надо снова наесть как-то 5 килограммов», — заключила телезвезда.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.