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10:14, 5 августа 2024Ценности

Оксана Самойлова показала фигуру после похудения

Оксана Самойлова показала фигуру после похудения на фото с Мальдив
Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова поделилась снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость показала фигуру на фотографиях, сделанных во время отдыха с семьей на Мальдивах. На размещенных кадрах жена рэпера Джигана позировала перед камерой в бикини. По словам бизнесвумен, она сильно похудела, что негативно сказалось на ее внешнем виде.

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«Я очень сильно похудела, Просто жестко. Тут жарко, я не могу вообще есть. Мне кажется, я вешу 55, чего уже давно со мной не было», — уточнила она. Самойлова добавила, что планирует вернуться к прежнему весу. «Моя самая нелюбимая форма. Надо снова наесть как-то 5 килограммов», — заключила телезвезда.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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      Карина Черных
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