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06:52, 6 августа 2024Мир

В США и Израиле возложили на Иран вину за обстрел американцев в Ираке

Остин и Галант возложили на Иран вину за обстрел американцев в Ираке
Ллойд Остин и Йоав Галант

Ллойд Остин и Йоав Галант. Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант во время телефонного разговора возложили на Иран вину за обстрел американской военной базы Айн-эль-Асад в Ираке. Об этом сообщает ТАСС.

Министры посчитали, что произошедшее «ознаменовало опасную эскалацию и продемонстрировало дестабилизирующую роль Ирана в регионе».

Об обстреле американской военной базы на западе Ирака стало известно вечером 5 августа. Известно, что ранения получили несколько военнослужащих из США.

Предположительно, для атаки использовался грузовик, с которого и были выпущены ракеты.

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      Марина Совина
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