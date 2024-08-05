В США и Израиле возложили на Иран вину за обстрел американцев в Ираке

Остин и Галант возложили на Иран вину за обстрел американцев в Ираке

Министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант во время телефонного разговора возложили на Иран вину за обстрел американской военной базы Айн-эль-Асад в Ираке. Об этом сообщает ТАСС.

Министры посчитали, что произошедшее «ознаменовало опасную эскалацию и продемонстрировало дестабилизирующую роль Ирана в регионе».

Об обстреле американской военной базы на западе Ирака стало известно вечером 5 августа. Известно, что ранения получили несколько военнослужащих из США.

Предположительно, для атаки использовался грузовик, с которого и были выпущены ракеты.