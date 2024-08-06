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00:30, 6 августа 2024Мир

Появились подробности обстрела военной базы США в Ираке

РИА Новости: ракеты по военной базе США в Ираке выпустили с грузовика

Фото: John Davison / Reuters

Ракеты по военной базе США Айн аль-Асад в Ираке были выпущены с грузовика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских службах безопасности.

Собеседник агентства также рассказал, что по базе выпустили две ракеты. Он уточнил, что они разорвались на ее окраине, не причинив вреда.

Об атаке стало известно ранее. Под обстрел попала база Айн аль-Асад, расположенная на западе Ирака. В результате случившегося пострадали несколько американских военных.

В июле Айн-аль-Асад также подверглась ракетному удару. Тогда о пострадавших и повреждениях не сообщалось.

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      Марина Совина
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